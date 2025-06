Via ai lavori sulle strade colpite dall’alluvione

A Gatteo, si avviano i lavori di ripristino delle strade danneggiate dall’alluvione del maggio 2023, grazie a un investimento di 820mila euro finanziato dal PNRR. Questa importante iniziativa, approvata dal Commissario Straordinario alla ricostruzione, mira a ristabilire la sicurezza e l’efficienza della rete viaria locale. Concludiamo con entusiasmo, pronti a vedere la comunità tornare a vivere in un ambiente più sicuro e resiliente.

A Gatteo assegnati 820mila euro per i lavori di manutenzione delle strade colpite dall'alluvione del maggio 2023. Il progetto ha ottenuto un finanziamento Pnrr nell'ambito degli interventi approvati dal Commissario Straordinario alla ricostruzione per l'alluvione. Si è appena conclusa la gara di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria puntuale nelle strade del territorio comunale allagate o franate e di consolidamento delle strade arginali danneggiate o franate durante l'alluvione del maggio 2023. La gara è stata aggiudicata al Consorzio Caiec di Cesena e, a giorni, la ditta consorziata Baraghini Costruzioni Generali di Cesena inizierà i lavori di rifacimento del manto stradale nelle vie Fiumicino, dalla Rotatoria Cavalieri del Lavoro al civico 70, Cupa, Rigossa Destra e Rigossa Sinistra, da via Staggetti al confine comunale.

