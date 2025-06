Via ai lavori per la mensa scolastica | fissata anche la data di conclusione

Il Comune di Capua dà il via ai lavori per la nuova mensa scolastica nella scuola Primaria di Sant'Angelo in Formis, portando avanti un importante progetto a favore del benessere degli studenti. Con una tempistica già fissata, l'intervento promette di migliorare significativamente i servizi offerti. Entusiasti, genitori e insegnanti attendono con fiducia il completamento dell’opera, previsto entro la fine dei lavori. La nuova mensa sarà presto un punto di riferimento per tutta la comunità scolastica.

Il Comune di Capua ha proceduto ad avviare i lavori per la realizzazione della mensa scolastica nella scuola Primaria di Sant'Angelo in Formis. Il direttore dei lavori, l'architetto Giuseppe Graziano, ha proceduto alla consegna alla società appaltatrice, con sede a Casapulla, che dovrà occuparsi. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Via ai lavori per la mensa scolastica: fissata anche la data di conclusione

