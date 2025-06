Vetrine in Rosa Giro premiati i negozi

A Lucca, l’elegante cornice di Palazzo Orsetti ha accolto con entusiasmo la premiazione delle attività commerciali che hanno reso speciale l’iniziativa “Vetrine in Rosa”, celebrando il passaggio del Giro d’Italia. Decine di negozi hanno trasformato le loro vetrine in autentiche opere d’arte, premiate per creatività e spirito di comunità. Un momento di orgoglio per il tessuto commerciale cittadino, che dimostra come l’impegno e la passione possano fare la differenza, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Si è svolta a Palazzo Orsetti la premiazione delle attività commerciali che si sono distinte nell’ambito dell’iniziativa “Vetrine in Rosa”, promossa dal Comune di Lucca in collaborazione con Confcommercio in occasione del passaggio del Giro d’Italia. L’iniziativa, coordinata dall’agenzia di comunicazione e marketing specializzata in sport e media Mcs e dalla responsabile commerciale Monica Botti, ha visto la partecipazione entusiasta di decine di negozi, bar e botteghe, che hanno saputo interpretare con creatività ed eleganza il tema della Corsa Rosa, decorando le proprie vetrine con allestimenti ispirati al ciclismo, al colore rosa e al patrimonio della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ”Vetrine in Rosa“. Giro, premiati i negozi

In questa notizia si parla di: vetrine - rosa - giro - negozi

Premiati alla presenza dei rappresentanti del Comune e di Confcommercio i titolari dei negozi con le vetrine allestite in rosa per il passaggio del Giro d'Italia che hanno ricevuto più mi piace sulla pagina facebook di Noitv. Ai vincitori una bicicletta, una targa co Partecipa alla discussione

“Il Giro delle vetrine” ha colorato Vicenza di rosa! ?In occasione della Tappa dei Berici del Giro d’Italia, il Comune di Vicenza, insieme a Confcommercio e Agsm Aim, ha lanciato un contest speciale. ?I protagonisti sono stati i negozi del centro città, che ha Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

”Vetrine in Rosa“. Giro, premiati i negozi; Premiate a Palazzo Orsetti le vetrine più belle del Giro d’Italia; Cresce l'attesa per il Giro d'Italia: parte il contest 'Vetrine rosa'.

”Vetrine in Rosa“. Giro, premiati i negozi - Cerimonia a palazzo Orsetti con i vincitori della iniziativa promossa da Comune e Confcommerico in occasione della crono Lucca-

Premiate a Palazzo Orsetti le vetrine più belle del Giro d’Italia - Premiati alla presenza dei rappresentanti del Comune e di Confcommercio i titolari dei negozi con le vetrine allestite in rosa per il passaggio del Giro d'Italia che hanno ricevuto più mi piace sulla ...