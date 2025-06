Vespucci | scopri il viaggio più lungo nella docufiction di rai

Scopri il viaggio leggendario dell’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, attraverso la coinvolgente docufiction di Rai. In quattro puntate, rivivrai un epico tour mondiale ricco di scoperte, culture e eccellenze italiane. Un mix perfetto di narrazione storica, immagini suggestive e testimonianze che trasmettono l’essenza di un’avventura unica nel suo genere. Preparatevi a partire, perché questa è un’occasione imperdibile per conoscere da vicino un capitolo fondamentale della nostra storia marittima.

Una nuova produzione televisiva offre un'immersione nel viaggio epico dell' Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare. Attraverso una docufiction in quattro puntate, il pubblico può rivivere le tappe di un tour mondiale che ha coinvolto numerose nazioni e portato in evidenza le eccellenze italiane. La trasmissione, prossimamente in onda sulle reti Rai, si distingue per la sua capacità di combinare narrazione storica, immagini d'epoca e testimonianze attuali. la presentazione del progetto e le collaborazioni istituzionali. le società coinvolte nella realizzazione. Vespucci Il viaggio più lungo è stato prodotto da Palomar e Rai Fiction, con il supporto di importanti enti pubblici e privati.

