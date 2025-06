Vertiia | l’eVTOL australiano a idrogeno che rivoluziona il volo a Zero Emissioni

L'innovativo eVTOL australiano Vertiia di AMSL Aero sta per cambiare le regole del volo sostenibile. Dopo un anno di test accurati, questo velivolo a idrogeno promette di rivoluzionare il settore con emissioni zero, autonomia eccezionale e prestazioni sorprendenti. Un passo avanti verso un futuro aeronautico più pulito, efficiente e accessibile, dove l’aria più pura diventa realtà . La rivoluzione è alle porte.

In un settore aeronautico sempre piĂą orientato alla decarbonizzazione, l’australiana AMSL Aero  segna una pietra miliare: dopo un anno di test rigorosi, il suo eVTOL  Vertiia  è pronto per i voli a zero emissioni alimentati a idrogeno. Questo velivolo ibrido elettrico a decollo e atterraggio verticale promette di rivoluzionare i servizi essenziali come trasporti medici, cargo e passeggeri, combinando autonomia record (1.000 km) e velocitĂ di crociera (300 kmh). Un traguardo che posiziona l’Australia all’avanguardia dell’innovazione aerospaziale sostenibile. Airbus ZEROe: voli di linea green con motori a idrogeno. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Vertiia: l’eVTOL australiano a idrogeno che rivoluziona il volo a Zero Emissioni

