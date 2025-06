Verstappen arriva l’avvertimento dalla Red Bull | Sarebbe un disastro

Max Verstappen si trova sotto pressione come mai prima d'ora: la Red Bull gli ha lanciato un avvertimento severo, ricordandogli che in questa stagione il suo ruolo è più cruciale che mai. Con il terzo posto in classifica e una lotta serrata per mantenere il vantaggio, il pilota olandese dovrà dar tutto se stesso per evitare un disastro annunciato. La sfida del 2025 si fa sempre più difficile, ma Verstappen è determinato a riscrivere il suo destino.

Max Verstappen, arriva ora l’avvertimento da parte della Red Bull: il pilota olandese dovrà farlo a tutti i costi Terzo posto nella classifica generale, una rincorsa continua a cui non era più abituato. Il Mondiale 2025 di Max Verstappen si sta trasformando sempre più in una sorta di calvario. Il pilota della Red Bull assiste quasi impotente allo strapotere della McLaren e battaglia con Ferrari e Mercedes per l’ultimo gradino del podio. I miracoli sporadici da soli non bastano e la strada dell’abdicazione sembra ormai inevitabilmente presa. L’olandese, uno poco propenso ad accettare le sconfitte, ha mostrato palesemente il suo nervosismo. 🔗 Leggi su Sportface.it

