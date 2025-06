Verso le elezioni comunali Germanó | Prima il programma poi il candidato sindaco

Con l'avvicinarsi delle elezioni comunali di Reggio Calabria, la priorità è unire le forze del centrodestra intorno a un percorso condiviso. Solo un confronto serio e responsabile potrà definire un programma solido e un candidato sindaco credibile, in grado di rappresentare al meglio le aspettative dei cittadini. Per Franco Germanó, responsabile di Fratelli d’Italia Reggio, è fondamentale mettere da parte le divisioni e puntare insieme verso un futuro di stabilità e crescita per la città.

"Si avvicinano le elezioni comunali di Reggio Calabria ed è indispensabile che tutte le forze del centrodestra reggino si ritrovino al più presto attorno a un tavolo per avviare un confronto serio, concreto e responsabile". Per Franco Germanó, responsabile Fratelli d'Italia Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Verso le elezioni comunali, Germanó: "Prima il programma, poi il candidato sindaco"

In questa notizia si parla di: elezioni - comunali - germanó - prima

Elezioni comunali, i candidati di Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi - Alle prossime elezioni comunali, il centrodestra si presenta con una solida lista di quaranta candidati del Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi.

ELEZIONI COMUNALI 2025 Partecipa alla discussione

Elezioni comunali 2025 in nove comuni siciliani: focus su Solarino dove si sfidano Germano e Spada. Affluenza del 48% alle 19:00 con 3.657 votanti. Si vota domenica 25 (7-23) e lunedì 26 maggio (7-15) anche a Favignana, Realmonte e altri comuni. ? #S Partecipa alla discussione