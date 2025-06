Verso il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali | orari più flessibili e spazio allo smart working

Verso il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali, si apre una nuova fase di flessibilità e innovazione. La giunta regionale, su proposta dell’assessore Andrea Messina, ha approvato linee guida che puntano a migliorare gli orari di lavoro con orari pi249 più flessibili e a rafforzare lo smart working. "Le linee guida appena approvate - dice Messina - esprimono un impegno concreto verso un'amministrazione più moderna, efficiente e vicina alle esigenze di chi lavora".

La giunta regionale, su proposta dell'assessore della Funzione pubblica Andrea Messina, ha approvato l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti regionali – comparto e dirigenza - per il biennio 20222024. "Le linee guida appena approvate - dice Messina - esprimono.

