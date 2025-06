Verso Cop30 per un futuro migliore impariamo dall’Amazzonia

Verso COP30, un’occasione cruciale per plasmare un futuro più sostenibile, impariamo dall’amazzonia, il “cuore biologico” del nostro pianeta. In “Querida Amazonia”, Papa Francesco sottolinea come la salvaguardia di questa regione sia strettamente legata alla giustizia sociale e all’ecologia integrale. È giunto il momento di agire insieme, perché l’Amazonia è una “patria comune dell’umanità” e il suo benessere riflette quello di tutti noi.

"Querida Amazonia" è il titolo dell'esortazione apostolica di Papa Francesco, pubblicata nel 2020, frutto del Sinodo dedicato proprio alla regione sudamericana, in cui il Pontefice ribadisce il tema dell'ecologia integrale, come già esposto nell'enciclica "Laudato si'" del 2015, ricordando che la salvaguardia della natura è strettamente legata alla giustizia sociale. L'Amazzonia è vista come "patria comune dell'umanità", "cuore biologico" del mondo, vitale per la salute del pianeta e l'esortazione richiama l'urgenza di proteggere le risorse naturali contro lo sfruttamento selvaggio del più grande polmone verde della terra.

