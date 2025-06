Veronica Peparini e Andreas Muller | svelata la data delle nozze

Veronica Peparini e Andreas Muller sono pronti a fare il grande passo: il loro matrimonio si avvicina, e la data tanto attesa sta finalmente per essere svelata. Dopo mesi di riserbo, il settimanale Chi rivela che le nozze si celebreranno a fine estate, scrivendo un nuovo capitolo nella loro storia d’amore. La coreografa e il ballerino di Amici stanno per unirsi in un giorno speciale che promette di essere indimenticabile.

Il giorno tanto atteso sta per arrivare: Veronica Peparini e Andreas Muller presto convoleranno a nozze. I due hanno tenuto il massimo riserbo sulla data del "sì", il settimanale Chi, però, svela che i due celebreranno il matrimonio a fine estate. "La coreografa e il ballerino di Amici.

Il sogno di nozze di Andreas Muller e Veronica Peparini - Andreas Muller e Veronica Peparini si apprestano a trascorrere il loro giorno speciale: il matrimonio.

29 anni per Andreas Muller, che ha festeggiato circondato dall'amore della futura moglie Veronica Peparini e le sue bambine. Sui social è arrivato il tenero messaggio della coreografa: “Auguri al mio futuro marito e papà " Partecipa alla discussione

"Auguri al mio futuro marito e papĂ di due gioielli. Che la vita ti sorrida sempre e che i tuoi sogni si possano realizzare" Con queste parole Veronica Peparini festeggia il compleanno del suo Andreas Muller, a pochi mesi dal giorno in cui si sposeranno #V Partecipa alla discussione

