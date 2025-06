Verona idea Nelsson per la difesa | avviati i contatti con il Galatasaray per l’ex Roma

Verona punta forte su Victor Nelsson per rafforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Dopo aver salutato Coppola e con Ghilardi nel mirino delle voci di mercato, i gialloblù hanno avviato i contatti con il Galatasaray per ottenere il centrale danese, ex Roma. Dotato di affidabilità ed esperienza, Nelsson potrebbe diventare la pedina fondamentale per consolidare il reparto arretrato scaligero e riportare entusiasmo tra i tifosi.

Il Verona è al lavoro per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Dopo l'addio di Diego Coppola e con Filippo Ghilardi al centro di numerose voci di mercato, la dirigenza gialloblù ha messo nel mirino Victor Nelsson, centrale danese classe '98 di proprietà del Galatasaray, reduce da una breve esperienza in prestito alla Roma. Il profilo interessa per affidabilità ed esperienza e potrebbe diventare una pedina importante per la retroguardia di Zanetti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Verona ha già avviato i primi contatti con il club turco per ottenere un nuovo prestito a condizioni vantaggiose.

