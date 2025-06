Vende un Rolex a 21mila euro lo pagano con banconote false | amico a processo per truffa

Un'affare apparentemente allettante si trasforma in un incubo quando un acquisto da 21mila euro sfocia in truffa. In un hotel di Torrette, un privato ha visto svanire il sogno di vendere il suo Rolex Daytona, pagato con banconote false. L’amico che aveva funto da intermediario ora rischia il processo, e la vicenda scuote ancora una volta l’attenzione sui pericoli delle truffe nel mondo dell’orologeria di lusso.

ANCONA - La vendita del Rolex Daytona non era andata come avrebbe voluto. Il prezioso orologio valeva 21mila euro ma al momento di essere pagato da un compratore, incontrato in un hotel di Torrette, il proprietario dell'orologio ha avuto banconote false. A fare da intermediario era stato un amico.

