Lando Norris, velocissimo e determinato, sta puntando all’obiettivo più ambizioso: il mondiale. Secondo in classifica, a pochi punti dal rivale Piastri, ha tutto per trionfare, ma la pressione può tradirlo, portandolo a commettere piccoli errori fatali. Con il talento e la grinta che lo contraddistinguono, Norris resta una minaccia concreta per il titolo. La corsa è ancora aperta, e tutto può succedere.

È secondo in classifica a poche lunghezze dal compagno-rivale Piastri. Il piede non gli manca, ma sotto pressione commette qualche sbavatura spesso fatale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Veloce ma poco freddo sotto pressione. Lando Norris può vincere il Mondiale?

JOLYON PALMER: “PIASTRI? DIFFICILE VEDERLO COMMETTERE ERRORI SOTTO PRESSIONE COME MAX A BARCELLONA” “Sembra essere calmo, è in F1 è da poco e non lo abbiamo ancora visto misurarsi per la lotta al titolo. Quello arriverà più avanti Partecipa alla discussione

