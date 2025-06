Vasto incendio a Castello d’Argile | intossicato il sindaco | VIDEO

Un incendio di vaste proporzioni ha scosso Castello d'Argile, intossicando anche il sindaco durante il tentativo di intervenire. L'incendio scoppiato mercoledì mattina nella frazione di Mascarino ha provocato grande preoccupazione tra i residenti. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme e garantire la sicurezza. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda drammatica che colpisce la comunità .

La mattina di mercoledì 11 giugno, attorno alle ore 11, è divampato un vasto incendio dal balcone di un appartamento in piazza Caduti 2 agosto 1980, nella frazione di Mascarino a Castello d'Argile. L’innesco, riferiscono i vigili del fuoco, sembra essere partito da un dispositivo per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Vasto incendio a Castello d’Argile: intossicato il sindaco | VIDEO

In questa notizia si parla di: vasto - incendio - castello - argile

Vasto, incendio nella notte in via Ciccarone: danneggiato lo storico negozio D’Adamo Fiori e Piante - Nella notte, un violento incendio in via Ciccarone a Vasto ha danneggiato gravemente il storico negozio "D’Adamo Fiori e Piante".

Su questo argomento da altre fonti

Casa in fiamme a Castello d’Argile, intossicato anche il sindaco / Video - Castello d’Argile, 11 giugno 2025 – Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato dal balcone di un appartamento in piazza Caduti 2 agosto 1980, nella frazione di Mascarino a Castello d'Argile.