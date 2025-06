Vasto FdI e Fi | Il referendum non è stato un fallimento della democrazia ma dell' utilizzo politico del denaro pubblico

alla stanchezza e alla sfiducia nei confronti di un sistema che spesso utilizza il denaro pubblico come strumento di potere. Un segnale forte, che richiede riflessione e azione concreta per rilanciare la partecipazione e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Solo così si potrà costruire una democrazia più trasparente, efficace e vicina alle esigenze di tutti.

"Parlare di sconfitta della democrazia per giustificare un evidente fallimento politico è un esercizio retorico poco credibile. L’astensione altissima registrata in tutta Italia – e a Vasto in particolare, con appena il 30,5% di affluenza – non è un attacco alla democrazia, ma la reazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it