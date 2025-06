Vasco Rossi si esibirà al parco Bassani nel 2026 | due date a Ferrara in apertura del tour

Vasco Rossi si esibirà al Parco Bassani nel 2026, annunciando con entusiasmo due date imperdibili a Ferrara che apriranno il suo nuovo tour. Un evento atteso da sempre, che promette emozioni indimenticabili e un grande coinvolgimento per tutta la città. Il sindaco Alan Fabbri ha rotto il silenzio, sottolineando come questa sia una occasione unica per Ferrara. La sorpresa... sarà certamente un momento memorabile per gli appassionati di musica e non solo.

"Sarà un'emozione unica: Ferrara è pronta ad accogliere Vasco Rossi per due imperdibili date: si terranno il prossimo anno nella nostra città e apriranno il prossimo tour del Blasco". Il sindaco Alan Fabbri rompe il silenzio sul doppio maxi evento che caratterizzerà il 2026 a Ferrara. La sorpresa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Vasco Rossi si esibirà al parco Bassani nel 2026: due date a Ferrara in apertura del tour

In questa notizia si parla di: ferrara - vasco - rossi - date

Vasco Rossi 2026, due date a Ferrara. Il sindaco: “Grande emozione” - Preparati a vivere emozioni indimenticabili: Vasco Rossi torna a Ferrara nel 2026 con due straordinarie date, aprendo il suo nuovo tour.

Vasco Rossi ha annunciato le date dei suoi concerti in programma a giugno 2026: due le date a Udine, il 28 e il 29 si esibirà al Bluenergy Stadium. Il cantante di Zocca lo ha reso pubblico nella serata odierna allo stadio Dall’Ara, presentando il suo prossimo t Vai su Facebook

ANTEPRIMA ABUSIVA ? DAL PALCO DELLO STADIO DALL’ARA DI BOLOGNA ABBIAMO APPENA ANNUNCIATO LE DATE DEL VASCO LIVE 026 5-6 giugno 2026 - Ferrara, Parco Urbano “Giorgio Bassani” 12-13 giugno 2026 - Olbia, Arena 18-19 gi Vai su X

Vasco Rossi 2026, due date a Ferrara. Il sindaco: “Grande emozione”; Vasco Rossi live 2026: annunciate le prime date del tour; Vasco Rossi in concerto a Ferrara il 5 e 6 giugno 2026.

Vasco Rossi 2026, due date a Ferrara. Il sindaco: “Grande emozione” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.