Vasco Rossi in concerto a Udine il 28 e 29 giugno 2026

Vasco Rossi, leggenda vivente del rock italiano, torna a conquistare i palchi con il suo inconfondibile spirito. Dopo successi da record e show indimenticabili, arriva una novità imperdibile per i fan: il concerto a Udine il 28 e 29 giugno 2026! Una vera e propria festa, un’occasione unica per vivere ancora una volta l’energia di Vasco. E questa volta, l’attesa diventa realtà : non vorrai perderti questa storica data!

Una storia pazzesca, quella di Vasco, da oltre 50 anni sulla cresta dell’onda. E arriva la notizia. Quella che in tanti stavano aspettando. Nel pieno del tour 2025, dopo i 56.000 di Bibione i 72.000 di Torino e la carica dei 130.000 di Firenze dove “Vasco il Magnifico” ha ricevuto le chiavi della Città . Nella serata, la prima al Dall’Ara, la sua casa emiliana, di fronte ai 77.000 di Bologna. Con ancora Napoli, Messina e Roma alle porte, che andranno a completare un tour di oltre 600.000 spettatori complessivi. Ebbene sì, qui e oggi, Live Nation è lieta di annunciare, a grandissima richiesta, le nuove date del VASCO LIVE 2026. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Vasco Rossi in concerto a Udine il 28 e 29 giugno 2026

In questa notizia si parla di: vasco - rossi - concerto - udine

Mister Movie | Bufera su Giusy Attanasio: “Vasco Rossi non farebbe quello che faccio io”, Web in rivolta dopo il video - Giusy Attanasio, la regina del neomelodico, è finita nel mirino della critica per una controversa dichiarazione su Vasco Rossi durante un’intervista.

Su questo argomento da altre fonti

Vasco Rossi, le date del tour 2026 (e delle prevendite); Udine: Andrea Braido in concerto a Cervignano e allo Zanon – 28/29 novembre 2024; Vasco Rossi, 20 volte ‘friulano’: tutti i live in Fvg.

VASCO ROSSI ecco le date per i concerti del 2026 [Info e Biglietti] - Un lungo viaggio iniziato lo scorso anno (2024) con la straordinaria residency di San Siro (7 stadi, un record, mai nessuno prima di lui) proseguita quest’anno da nord a sud dell’Italia con un ...

Vasco Rossi, dieci anni fa il concerto al Cromie - Dopo essere approdato alla Scala con L’altra metà del cielo ed avere sposato la sua amata Laura, il concerto del Cromie rappresentava per Vasco il ritorno sulle scene.

Concerto Vasco Rossi a San Siro, 12 giugno 2024: la scaletta delle canzoni, orario e come arrivare - Come tornare da San Siro dopo il concerto di Vasco Rossi In occasione dei concerti di Vasco Rossi a San Siro, il ...