Vasco Rossi 2026 due date a Ferrara Il sindaco | Grande emozione

Preparati a vivere emozioni indimenticabili: Vasco Rossi torna a Ferrara nel 2026 con due straordinarie date, aprendo il suo nuovo tour. La città estense si anima di entusiasmo e passione, pronta ad accogliere il Blasco in un evento che promette di restare nel cuore di tutti i fan. Un’occasione unica per condividere la musica e la magia di Vasco, che lascerà un segno indelebile. La data è ufficiale: Ferrara sarà protagonista di un’estate da sogno.

Ferrara, 11 giugno 2026 – Vasco Rossi sarĂ in concerto a Ferrara il 5 e 6 giugno 2026: le due date nella cittĂ estense apriranno il suo prossimo tour. "SarĂ un'emozione unica: Ferrara è pronta ad accogliere Vasco Rossi per due imperdibili date", dice il sindaco Alan Fabbri. La sorpresa è stata annunciata dallo stadio Dall'Ara di Bologna. (DIRE) Ferrara, 11 giu. - Vasco Rossi sar Pochi minuti fa Vasco Rossi, dal Dall'Ara, ha anticipato infatti le date del prossimo tour: tra queste, due saranno a Ferrara, il 5 e 6 giugno 2026 al Parco Urbano. "Ferrara- dice il sindaco Alan Fabbri- è pronta ad accogliere Vasco Rossi, che ha scelto di far partire dalla nostra cittĂ il suo prossimo tour con ben due date. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it