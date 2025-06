Varese incidente in via Borghi | 70enne investita da furgone è grave

Un grave incidente si è verificato questa mattina in via Giovanni Borghi a Varese, dove una donna di 70 anni è stata investita da un furgone. L'impatto violento l'ha sbalzata di alcuni metri, richiedendo immediati soccorsi. Sul luogo sono intervenuti prontamente un'ambulanza e un’automedica per prestare le prime cure e trasportarla in ospedale. La città si stringe attorno alla famiglia della vittima in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.

Varese, 11 giugno 2025 – Incidente stradale oggi, mercoledì 11 giugno 2025, in via Giovanni Borghi a Varese. L'allarme è scattato alle 9.30 di questa mattina quando una donna di 70 anni è stata investita da un furgone. La donna – secondo quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) – è stata sbalzata di alcuni metri nell'impatto. I soccorsi e il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. La ferita è stata soccorsa e portata in condizioni critiche all'ospedale Circolo di Varese. Secondo quanto emerso ha riportato traumi diffusi alla testa, al volto, all'addome e a un braccio.

