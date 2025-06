Vanno a demolire una casa abusiva l'ex occupante abusivo aggredisce i poliziotti

In un episodio che scuote la città, un ex occupante abusivo ha tentato di ostacolare le operazioni di demolizione di una casa illegale, aggredendo gli agenti con un gesto estremo. La vicenda mette in luce le tensioni e le sfide legate alla lotta contro l’abusivismo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questo episodio drammatico e le conseguenze per il protagonista.

Un 53enne napoletano ha lanciato benzina contro un agente durante le operazioni di demolizione di una palazzina: arrestato, era un ex occupante abusivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: occupante - abusivo - vanno - demolire

Nola, ex occupante abusivo svuota tanica di benzina addosso agli agenti: arrestato - Momenti di tensione hanno sconvolto Nola durante un'operazione di sgombero, quando un ex occupante abusivo ha tentato di ostacolare le forze dell'ordine con azioni violente.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nola, si oppone alla demolizione di un immobile abusivo: arrestato; Nola, per evitare la demolizione di un immobile abusivo lancia una tanica di benzina contro un agente : 53enne arrestato; Abusi edilizi: chi riceve l'ordine di demolizione? Il proprietario non responsabile deve rimuovere l'illecito.

Vanno a demolire una casa abusiva, l’ex occupante abusivo aggredisce i poliziotti - Un 53enne napoletano ha lanciato benzina contro un agente durante le operazioni di demolizione di una palazzina: arrestato, era un ex occupante abusivo ...

«Villette abusive, vanno demolite» Tutti condannati ad Aviatico - «Non ho rubato niente, e altre sentenze ci avevano dato ragione -

Demolita altra villetta abusiva nel lungomare di Carini - Questa mattina ruspe in azione per demolire un'altra villetta abusiva al civico 517, all'interno della quale era stata riscon ...