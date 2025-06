Vannacci a Treviso | Favorevole al terzo mandato la Legge si può cambiare

Un'onda di entusiasmo ha travolto Treviso, accogliendo con calore il Generale Roberto Vannacci, protagonista di un evento che ha acceso il dibattito pubblico. Favorvole al terzo mandato e aperto a nuove prospettive legislative, Vannacci ha sottolineato l'importanza di un cambiamento che possa rafforzare i valori della nostra civiltà. La sua visita rappresenta un segnale forte per il futuro politico della regione, lasciando spazio a riflessioni e discussioni su come migliorare il nostro domani.

Un vero e proprio bagno di folla ha accompagnato la prima visita pubblica a Treviso del Generale Roberto Vannacci. Mercoled√¨ sera, 11 giugno, il vicesegretario federale della Lega √® arrivato all'Hotel Maggior Consiglio, sul Terraglio, per il convegno dal titolo: "Difendiamo la nostra civilt√†" a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ¬© Padovaoggi.it - Vannacci a Treviso: ¬ęFavorevole al terzo mandato, la Legge si pu√≤ cambiare¬Ľ

In questa notizia si parla di: vannacci - treviso - favorevole - terzo

Il Generale Vannacci: ¬ęTreviso mi accoglie sempre bene, essere divisivo non √® un male¬Ľ - Il generale Vannacci a Treviso ha acceso il dibattito pubblico, radunando un pubblico acceso e coinvolto.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vannacci a Treviso: ¬ęFavorevole al terzo mandato, la Legge si pu√≤ cambiare¬Ľ.

Vannacci a Treviso: «Favorevole al terzo mandato, la Legge si può cambiare» - Cinquecento persone insieme ai vertici della Lega si sono radunate mercoledì 11 giugno all'Hotel Maggior Consiglio per l'incontro con il vicesegretario federale della Lega.

Vannacci alla campagna veneta: no al terzo mandato di Zaia e una sua lista per le regionali - "Non mi risulta che Vannacci sia iscritto alla Lega quindi non ho nulla da commentare sulle sue dichiarazioni in merito al terzo mandato.

Vannacci, "terzo mandato? Io penso che due siano sufficienti" - Lo ha detto Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, intervenuto questo pomeriggio ...