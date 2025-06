Vandali in azione | parco inclusivo imbrattato dopo appena sette giorni dall' inaugurazione

Un investimento di grande impegno per promuovere l'inclusione e il benessere della comunità, rischia di essere danneggiato da atti di vandalismo. A Pagnacco, amarezza e indignazione si mescolano di fronte a questo atto ingiustificabile, che mette a rischio uno spazio pensato per tutti. È fondamentale che cittadini, istituzioni e forze dell'ordine collaborino per tutelare questo prezioso patrimonio condiviso e restituire alla comunità un luogo sicuro e accogliente.

Amarezza e indignazione a Pagnacco. Il nuovo parco inclusivo, situato davanti alla chiesa e alla scuola elementare, inaugurato appena una settimana fa, è già stato preso di mira da vandali. Nuovi giochi in plastica riciclata e un'area verde completamente sistemata, frutto di un investimento di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Vandali in azione: parco inclusivo imbrattato dopo appena sette giorni dall'inaugurazione

