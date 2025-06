Vallinfreda tre cuccioli abbandonati in una casa disabitata | salvati dai carabinieri

Lunedì 9 giugno, l’intervento tempestivo dei carabinieri di Vallinfreda ha evitato una tragedia: tre cuccioli di cane, abbandonati in una casa disabitata, sono stati trovati in condizioni disperate, privi di cibo e acqua. Grazie alla loro prontezza, ora questi piccoli hanno una seconda possibilità di vivere e sorridere. Un gesto che dimostra come l’attenzione e la sensibilità possano fare davvero la differenza.

Tre cuccioli di cane, di pochi mesi di vita, sono stati trovati in condizioni disperate all’interno di una casa disabitata a Vallinfreda, piccolo comune della provincia di Roma. Senza cibo né acqua e in stato di sofferenza, i piccoli sono stati salvati grazie all’intervento dei carabinieri, allertati da alcuni residenti preoccupati per i guaiti provenienti dall’abitazione. L’allarme è scattato nella giornata di lunedì 9 giugno, quando gli abitanti della zona hanno notato rumori provenire da una casa apparentemente vuota da giorni. Sul posto si sono precipitati i militari della Compagnia di Subiaco, che, dopo aver individuato un accesso attraverso una finestra, sono riusciti a entrare e hanno trovato i tre cuccioli in condizioni igienico-sanitarie precarie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Vallinfreda, tre cuccioli abbandonati in una casa disabitata: salvati dai carabinieri

