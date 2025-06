Uzbekistan ai Mondiali | i giocatori ricevono un auto di lusso in regalo

L’Uzbekistan conquista il suo primo storico pass ai Mondiali, e la recente sorpresa non si ferma qui: i giocatori hanno ricevuto in dono auto di lusso elettriche, simbolo di un grande traguardo nazionale. Un gesto che celebra il successo sportivo e porta con sé un messaggio di progresso e ambizione. Una dimostrazione che il calcio uzbeko sta facendo passi da gigante, portando orgoglio e innovazione nel cuore dell’Asia centrale.

I giocatori dell'Uzbekistan hanno ricevuto in dono dal presidente del paese Shavkat Mirziyoyev delle auto elettriche. Il motivo di questo gesto è stato il traguardo storico raggiunto dalla nazionale uzbeka qualificandosi per la prima volta ai Mondiali. (X@newsaz). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Uzbekistan ai Mondiali: i giocatori ricevono un auto di lusso in regalo

