Utili milionari ma bollette Nuove Acque più care Chi sono i privati che incassano da Caltagirone a Mps

Da oltre due decenni, il servizio idrico di Arezzo è gestito da Nuove Acque, una società pubblico-privata che ha applicato la legge Galli per garantire l’efficienza e la sostenibilità. Tuttavia, mentre gli utili sono milionari, le bollette dell’acqua sono aumentate, diventando più care per i cittadini. Chi sono i privati che incassano da Caltagirone a MPS? Scopriamo insieme quale ruolo giocano nel sistema e quali implicazioni ha questa gestione per gli utenti.

Ad Arezzo dal 1999 il servizio idrico è in mano a Nuove Acque, la prima società misto pubblico-privata che ha messo in pratica la legge Galli, quella che ha istituito la gestione integrata dell'acqua. Da quel momento sono passati 26 anni. Questo affidamento del servizio pubblico resterà tale.

