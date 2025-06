Usa | Trump manifestanti a Los Angeles sono animali

Le parole infuocate di Donald Trump a Fort Bragg hanno scosso l'opinione pubblica, definendo i manifestanti di Los Angeles come "animali" e "nemici stranieri". Un linguaggio che ha acceso le polemiche e sollevato dubbi sulla tensione tra le istituzioni e la società civile. La sua promessa di "liberare" la città porta con sé una serie di domande sul futuro delle libertà civili negli Stati Uniti. In questo scenario turbolento, resta da capire quali saranno le conseguenze di un simile atteggiamento.

Fort Bragg (North Carolina, Usa), 11 giu. (LaPresseAP) – Il presidente Donald Trump ha definito i manifestanti a Los Angeles "animali" e "un nemico straniero" nel discorso tenuto a Fort Bragg, mentre difendeva l'impiego dell'esercito contro i dimostranti contrari alle sue retate sull'immigrazione e prometteva di "liberare" la città della costa occidentale. Trump ha utilizzato il discorso che avrebbe dovuto celebrare il 250º anniversario dell'Esercito degli Stati Uniti per denunciare i manifestanti.

