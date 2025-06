Usa | sindaca Los Angeles impone coprifuoco dalle 20 alle 6

Los Angeles si prepara a una notte di rigore: la sindaca Karen Bass ha imposto un coprifuoco dalle 20 alle 6 per contenere vandalismo e saccheggi. Questa decisione, annunciata in conferenza stampa, mira a garantire la sicurezza della città e ripristinare l’ordine pubblico. La misura straordinaria dimostra quanto sia cruciale intervenire tempestivamente per proteggere la comunità e riportare la calma nelle strade di Los Angeles, un passo deciso verso la ricostruzione del senso di sicurezza cittadino.

Los Angeles (California, Usa), 11 giu. (LaPresseAP) – La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha annunciato l’imposizione del coprifuoco, valido dalle 20 ora locale di martedì (cioè circa un’ora fa) alle 6 di mattina di mercoledì ora locale (cioè le 15 ora italiana). Nella conferenza stampa in cui ha annunciato la decisione, Bass l’ha motivata con l’obiettivo di “fermare il vandalismo, fermare i saccheggi”. Il coprifuoco sarĂ in vigore in un’area di 2,59 chilometri quadrati del centro cittĂ che comprende la zona in cui da venerdì si sono verificate le proteste contro la politica migratoria del presidente Usa Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: sindaca Los Angeles impone coprifuoco dalle 20 alle 6

In questa notizia si parla di: angeles - coprifuoco - sindaca - impone

Coprifuoco a Los Angeles: misure straordinarie per fermare vandalismi e saccheggi - A Los Angeles, la sindaca Karen Bass ha annunciato un coprifuoco straordinario dalle 20 alle 6 per contrastare vandalismi e saccheggi che minacciano la tranquillitĂ della cittĂ .

La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha annunciato l'imposizione del coprifuoco in alcune zone del centro della cittĂ dalle 20 alle 6 ora locale. #ANSA Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Usa, le proteste contro Trump da Los Angeles a NYC: le news di oggi; La sindaca di Los Angeles impone il coprifuoco dalle 20 alle 6; La sindaca di Los Angeles impone il coprifuoco dalle 20 alle 6.

Usa: sindaca Los Angeles impone coprifuoco dalle 20 alle 6 - La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha annunciato l'imposizione del coprifuoco, valido dalle 20 ora ...

La sindaca di Los Angeles impone il coprifuoco dalle 20 alle 6 - La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha annunciato l'imposizione del coprifuoco in alcune zone del centro della città dalle 20 alle 6 ora locale (dalle 5 alle 15 in Italia).