Usa | polizia arresti di massa a Los Angeles dopo inizio coprifuoco

In un clima di tensione crescente, Los Angeles risponde con azioni decise: la polizia ha avviato arresti di massa nelle zone centrali, dove le proteste contro la politica migratoria di Trump non si sono ancora placate. Mentre le strade si animano di scontri e manifestanti, l’intervento delle forze dell’ordine mira a ristabilire l’ordine, ma il dibattito sulla libertà di espressione e i diritti civili è più acceso che mai. La situazione rimane critica e in evoluzione.

Milano, 11 giu. (LaPresse) – La polizia di Los Angeles ha riferito dell’avvio di “arresti di massa” a seguito dell’entrata in vigore del coprifuoco per alcune zone del centro in cui da venerdì si sono verificate le proteste contro la politica migratoria del presidente Usa Donald Trump. “Diversi gruppi continuano a radunarsi sulla 1st Street fra Spring e Alameda. Si sta intervenendo su tali gruppi e sono in corso arresti di massa”, ha riferito la polizia, sottolineando che “è in vigore il coprifuoco”. La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha annunciato l’imposizione del coprifuoco valido dalle 20 ora locale di martedì alle 6 di mattina di mercoledì ora locale (cioè le 15 ora italiana). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: polizia, arresti di massa a Los Angeles dopo inizio coprifuoco

