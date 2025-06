Usa | migranti irregolari a Guantanamo Tajani | Nessun italiano rischia di andarci

Il dibattito sulla possibile destinazione dei migranti irregolari a Guantanamo sta riaccendendo le polemiche, con una proposta che ha scatenato reazioni contrastanti. Mentre l’ipotesi di trasferire 9.000 migranti nella controversa base militare americana a Cuba fa discutere, il ministro Tajani assicura: “Nessun italiano rischia di andarci”. Ma cosa significa davvero questa scelta e quali sono le implicazioni per l’Italia? Approfondiamo insieme.

Il famigerato supercarcere di Guantanamo, diventato uno dei simboli più controversi della guerra al terrorismo islamico dopo l'11 settembre, è tornato d'attualità in seguito ad una possibile decisione della Casa Bianca di inviare 9.000 migranti nella struttura penitenziaria dislocata in una base militare americana a Cuba

Scontri Usa, Trump: "Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe" | Politico: il presidente invierà 9.000 migranti a Guantanamo da mercoledì - Le tensioni negli Stati Uniti sono alle stelle: Donald Trump avverte che senza l'intervento militare, Los Angeles rischierebbe di scoppiare in rivolte incendiarie.

#StatiUniti Circolano indiscrezioni sulla possibile deportazione di #migranti e irregolari a Guantanamo. Rischierebbero in 9mila, anche cittadini di paesi europei, tra cui alcuni italiani. Sulla vicenda è intervenuto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Claudia St Partecipa alla discussione

