Usa giudici confermano validità dazi

Una recente decisione della corte d'appello federale ha confermato la validità dei dazi imposti durante l'era Trump, mantenendo in vigore le tariffe per il momento. La sentenza proroga la sospensione di una precedente sentenza del tribunale commerciale, che aveva criticato l'operato dell'ex presidente. La corte ha annunciato che quest'estate ri-esaminerà il caso, aprendo nuovi scenari sulle politiche commerciali statunitensi. È un passo cruciale nel dibattito tra tutela economica e rispetto delle prerogative istituzionali.

