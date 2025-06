Usa e Cina trovano accordo su quadro generale sui dazi | Trump | Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte renderemo Los Angeles di nuovo sicura | Ma

In un clima di tensione crescente, Usa e Cina trovano un primo accordo sui dazi, mentre Trump invia 242 soldati nelle zone di rivolta per riportare la pace a Los Angeles. Ma le polemiche non si placano: il presidente americano definisce i manifestanti "animali" e minaccia deportazioni di massa, tra cui anche italiani, a Guantanamo. Una strategia che scuote l'opinione pubblica e rischia di intensificare ulteriormente il caos globale.

Un giudice "limita" l'invio di militari ma il presidente Usa rincara la dose e, dopo aver chiamato "invasori stranieri" e "criminali del terzo mondo" il presidente americano definisce "animali" i manifestanti. L'indiscrezione: nelle prossime ore potrebbero cominciare le deportazioni di 9.000 migranti a Guantanamo, tra questi anche italiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa e Cina trovano accordo su "quadro generale" sui dazi | Trump: "Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte, renderemo Los Angeles di nuovo sicura" | Ma

In questa notizia si parla di: cina - trovano - accordo - quadro

Usa e Cina trovano accordo su "quadro generale" sui dazi | Trump: "Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte, renderemo Los Angeles di nuovo sicura" | Ma un giudice "limita" i militari - In un contesto segnato da tensioni internazionali e crisi interne, Usa e Cina trovano un accordo sui dazi, mentre Trump prepara l'invio di 242 soldati per sedare rivolte e rendere di nuovo sicura Los Angeles.

Un paper mette in evidenza che gli investimenti militari in ricerca e sviluppo spesso portano a scoperte scientifiche e tecnologiche che poi trovano applicazioni nel settore civile (dual - use). Il ministro della Difesa: fondi Ue per la difesa? «Safe andrebbe utilizz Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Usa e Cina trovano l'accordo su 'un quadro generale' sui dazi; Usa e Cina trovano l'accordo su 'un quadro generale' sui dazi; Usa e Cina trovano l'accordo su 'un quadro generale' sui dazi.

Usa e Cina trovano l'accordo su 'un quadro generale' sui dazi - Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su "un quadro generale" nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra.

Lo scenario. Cina-Vaticano: così l’Accordo aiuta a ricucire le ferite - Si è trattato dunque di un trasferimento, concordato tra le due parti, nel quadro dell’Accordo tra Santa Sede e Cina, firmato nel 2018 e già rinnovato tre volte, di cui l’ultima per quattro ...