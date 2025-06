Usa | Dipartimento di Stato trasferire clandestini a Guantanamo non è novità

In un contesto internazionale complesso, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti conferma che il trasferimento di immigrati clandestini a Guantanamo prima del rimpatrio finale non rappresenta una novità. Questo procedimento, spesso frainteso, sottolinea le strategie adottate per gestire situazioni delicate e garantire la sicurezza nazionale. Ma quali sono le implicazioni di queste operazioni? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Washington (Usa), 11 giu. (LaPresse) – "Non è una novità che trasferiamo immigrati clandestini criminali a Guantanamo prima che questa sia la destinazione finale. È prima che vengano rimandati nel loro Paese d'origine". Così la portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce, in un briefing con i giornalisti a Washington ha risposto ad una domanda sulle notizie di stampa che riferiscono che l''Amministrazione Usa starebbe per trasferire a Guantanamo migliaia di immigrati illegali, tra cui cittadini italiani e di altri Paesi alleati. La funzionaria non è voluta entrare nello specifico delle nazionalità dei cittadini che stanno per essere trasferiti nella base militare Usa a Cuba.

