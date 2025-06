Usa da Chicago a New York si allargano le proteste contro l’Amministrazione Trump

Le proteste contro le politiche migratorie dell’Amministrazione Trump si moltiplicano e si estendono in tutto il paese, da Chicago a New York. La tensione è palpabile: manifestazioni, arresti e coprifuoco segnano il ritmo di un dissenso che non accenna a placarsi. Mentre l’attenzione della Casa Bianca si concentra su San Francisco e Los Angeles, il fronte delle opposizioni si fa sempre più forte e determinato. La sfida per il futuro degli Stati Uniti è più aperta che mai.

Non si placano le proteste in California contro le politiche migratorie dell’ Amministrazione Trump. Anzi, le manifestazioni di dissenso si sono allargate a tutti gli Stati Uniti: da Atlanta a Seattle e Boston, fino Dallas, Chicago, Louisville e New York, dove la polizia ha riferito di aver arrestato diverse persone. Ma l’attenzione della Casa Bianca è concentrata soprattutto su San Francisco e Los Angeles, dove è in vigore il coprifuoco e sono stati dispiegati 700 marines, che «non avranno munizioni vive nei loro fucili», come ha fatto sapere il maggiore generale Scott Sherman. In tutto questo, la Casa Bianca ha chiesto alla polizia dell’immigrazione (Ice) di aumentare drasticamente a 3 mila gli arresti di migranti che si trovano illegalmente negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, da Chicago a New York si allargano le proteste contro l’Amministrazione Trump

In questa notizia si parla di: chicago - newyork - proteste - amministrazione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Usa, da Los Angeles a New York si allargano le proteste contro l’Amministrazione Trump; Le proteste contro Trump si stanno allargando, raccontato con le foto; Da Los Angeles a New York, le proteste si allargano.

Usa, da Chicago a New York si allargano le proteste contro l’Amministrazione Trump - Usa, da Los Angeles a New York si allargano le proteste contro le politiche migratorie dell’Amministrazione Trump.

Le proteste contro Trump si stanno allargando, raccontato con le foto - Dopo Los Angeles negli ultimi giorni ce ne sono state anche a New York, in Texas e nel resto del paese, con vari scontri tra manifestanti e forze dell'ordine ...

Arresti di massa a Los Angeles, la sindaca impone il coprifuoco. Proteste a New York e Chicago - La sindaca impone il coprifuoco in alcune zone del centro della città dalle 20 alle 6 ora locale.