Usa | 2 italiani in lista irregolari uno già espulso l’altro in espulsione verso Italia

In un contesto globale sempre più complesso, la presenza di italiani tra i soggetti considerati irregolari negli Stati Uniti solleva importanti questioni diplomatiche e di sicurezza. Tra loro, uno è già stato espulso, mentre l’altro è in procinto di essere rimpatriato in Italia. Questa situazione evidenzia le sfide del controllo delle immigrazioni e il ruolo cruciale della cooperazione internazionale. Ma cosa comporta tutto ciò per le relazioni tra Italia e USA?

Milano, 11 giu. (LaPresse) – Ci sono 2 italiani nella lista Usa degli stranieri che si trovano illegalmente negli Stati Uniti e che l’amministrazione Trump ipotizza di trasferire a Guantanamo, di questi uno è stato già espulso e l’altro è in via di espulsione verso l’Italia. È quanto si apprende da fonti della Farnesina. In mattinata il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva spiegato che, secondo “le prime informazioni che però vengono dal dipartimento per la Sicurezza nazionale”, “Guantanamo verrebbe utilizzata per i clandestini di Stati che non accettano i rimpatri, cosa che invece l’Italia ha già detto all’amministrazione americana tempo fa che era disposta” a fare, “quindi non dovrebbero esserci possibilità per gli italiani di essere portati a Guantanamo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: 2 italiani in lista irregolari, uno già espulso l’altro in espulsione verso Italia

