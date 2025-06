Uomo trovato morto in casa fermato un 54enne dopo una notte di indagini

Una tragica scoperta scuote Avola: Raffaele Maruca, 63 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa, e in poche ore i carabinieri hanno fermato il sospettato, Corrado Rametta, 54 anni. La rapida operazione ha portato alla luce un possibile movente legato a dissapori personali, lasciando la comunità sconvolta e in attesa di ulteriori sviluppi. La vicenda si configura come un doloroso esempio di come le tensioni possano sfociare in tragedia, ricordandoci l’importanza di affrontare i conflitti con attenzione e rispetto.

È stato identificato e fermato in poche ore il presunto autore dell'omicidio di Raffaele Maruca, il 63enne trovato senza vita ieri nella sua abitazione. Si tratta di Corrado Rametta, 54enne residente ad Avola. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il movente sarebbe da ricondurre a dissapori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Uomo trovato morto in casa, fermato un 54enne dopo una notte di indagini

Omicidio a Caltagirone, fermato il presunto killer: il movente in una casa pignorata - Fermato e portato in carcere l'uomo accusato di avere ucciso il 63enne Raffaele Maruca, trovato morto nella sua casa a Caltagirone.