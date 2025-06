Uomo armato nella stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro | ha puntato la pistola contro i passeggeri sul treno

Un episodio inquietante scuote la tranquillità di San Zenone al Lambro: un uomo armato, avvistato nella stazione ferroviaria, ha puntato la pistola contro i passeggeri sul treno. La tensione è palpabile mentre le autorità indagano sull’accaduto, cercando di fare chiarezza sulla reale natura dell’arma. Un episodio che lascia i cittadini sotto shock e che solleva interrogativi sulla sicurezza nelle aree pubbliche. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.»

Un uomo armato è stato segnalato questa mattina nella stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, un comune della città metropolitana di Milano. "Non si capisce se l'arma sia vera o meno", ha riferito un pendolare a Fanpage.it. "Ma è inquietante e spaventoso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

