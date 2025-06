Uomo armato alla stazione di San Zenone al Lambro fa scattare l'allarme ma era una pistola d'acqua

Un episodio che ha messo in allerta i pendolari di San Zenone al Lambro, dove un uomo armato ha scatenato il panico con una pistola che, fortunatamente, si è rivelata essere solo un giocattolo. La rapida reazione delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori, dimostrando ancora una volta come il rispetto della sicurezza sia una priorità assoluta. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda sorprendente.

Questa mattina alcuni pendolari hanno segnalato un uomo nella stazione di San Zenone al Lambro che, con una pistola in mano, ha puntato l'arma contro alcuni passeggeri presenti su un convoglio. La denuncia ha fatto scattare l'allarme e mobilitare le forze dell'ordine, ma dopo pochi minuti la polizia ha scoperto che l'arma era in realtà una pistola giocattolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

