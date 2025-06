Uomini e Donne Margherita Aiello replica a Francesco e Morena | il messaggio alla redazione

Margherita Aiello torna a far parlare di sé, rispondendo con fermezza alle accuse di Francesco Relli e Morena Farfante. Dopo le rivelazioni di una loro intervista, la dama del trono over ha deciso di rispondere sui social, chiarendo la sua versione dei fatti e mettendo in evidenza il suo punto di vista. La sua replica ha scosso l’ambiente di Uomini e Donne, lasciando tutti con il fiato sospeso: ecco cosa ha detto.

Margherita Aiello torna al centro della news di Uomini e Donne con una replica tagliente alle parole di Francesco Relli e Morena Farfante. I due, intervistati da Lollo Magazine, avevano raccontato dettagli inediti della loro relazione tirando però in ballo anche la dama del trono over. La risposta di Margherita, però, non si è fatta attendere. In un post infuocato sui social, la Aiello ha messo in chiaro la sua versione, puntando il dito contro quello che definisce un “tentativo maldestro di visibilità” da parte della coppia. Uomini e Donne: le dichiarazioni di Francesco Relli su Margherita Aiello. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Margherita Aiello replica a Francesco e Morena: il messaggio alla redazione

