Uno squalo martello cade dal cielo e interrompe una partita di disc golf | cosa è successo

Immaginate la scena incredibile: un squalo martello che precipita dal cielo durante una partita di disc golf a Myrtle Beach, in Carolina del Sud. Ma cosa ha causato questa sorprendete caduta? La risposta vi lascerà a bocca aperta: era la preda di un falco pescatore, un evento che ha trasformato un semplice gioco in un episodio da record. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa insolita avventura.

Durante una partita di disc golf a Myrtle Beach, in Carolina del Sud, un piccolo squalo martello è caduto dal cielo: era la preda di un falco pescatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Questo squalo è caduto letteralmente dal cielo sopra la testa di alcuni golfisti; Uno squalo martello cade dal cielo durante una partita di golf.

Uno squalo martello cade dal cielo e interrompe una partita di disc golf: cosa è successo - Durante una partita di disc golf a Myrtle Beach, in Carolina del Sud, un piccolo squalo martello è caduto dal cielo: era la preda di un falco pescatore ...