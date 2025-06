Uno spezzino in nazionale Ranieri debutto azzurro | Il mio sogno da bambino

Il sogno di Luca Ranieri, nato tra le strade di Spezia e coltivato con passione, si è finalmente realizzato: il suo debutto in nazionale azzurra. Ricordi di infanzia, corse sul campo 'Astorre Tanca' indossando la maglia del Canaletto, ora si trasformano in una vittoria storica, condivisa con amici e concittadini. Un traguardo che dimostra come i sogni, quando sono forti, trovano sempre la strada per avverarsi. I suoi 'primi tifosi', manco a...

Era il suo sogno da bambino, quando correva su è giù per il campo ’Astorre Tanca’ con addosso la maglia canarina del Canaletto. A distanza di tanti anni Luca Ranieri ha avuto la soddisfazione del debutto con la nazionale azzurra, nel match di qualificazioni ai Mondiali contro la Moldova vinto 2-0. A seguirlo in diretta tv c’erano tantissimi amici e concittadini del difensore spezzino capitano della Fiorentina. I suoi ’primi tifosi’, manco a dirlo, allenatori e dirigenti del Canaletto che lo hanno visto sbocciare e decollare verso il grande calcio. "Per me un sogno che si realizza – le parole del calciatore spezzino – da bambino potevo solo sognarlo, non immaginavo certo di arrivare fino alla nazionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uno spezzino in nazionale. Ranieri, debutto azzurro: "Il mio sogno da bambino"

