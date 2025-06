Uno schianto terribile auto polverizzata dal bus | morto un giovanissimo

Una tragedia che scuote la comunità dei Castelli Romani: questa mattina, un terribile incidente sulla via Tuscolana ha portato alla perdita di un ragazzo di soli 19 anni. La sua Mini Cooper si è schiantata frontalmente contro un autobus, polverizzando ogni speranza. Un dramma che lascia sgomenti e richiede un momento di riflessione su sicurezza e solidarietà. La vicenda resta ancora al vaglio delle autorità per chiarire le cause di questa immane perdita.

La giornata di oggi si è aperta con una tragedia alle porte di Roma, dove un violentissimo incidente ha strappato la vita a un ragazzo di appena 19 anni. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 7 del mattino sulla via Tuscolana, nel tratto che attraversa il comune di Grottaferrata, nel cuore dei Castelli Romani. Il giovane viaggiava a bordo di una Mini Cooper quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un autobus di linea della compagnia Cotral. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al conducente dell’auto, morto sul colpo. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Frascati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: schianto - terribile - auto - polverizzata

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spaventoso incidente sull’A11. Finisce con l’auto sotto il tir fermo. Donna alla guida muore sul colpo; «Ho visto dallo specchietto arrivare quel suv a tutta velocità e uccidere mia figlia e la cugina, ora quel mal; Uno schianto terribile, auto polverizzata dal bus: morto un giovanissimo, feriti e soccorsi sul posto.

Tragico schianto tra auto e moto, coppia di fidanzati muore sbalzata sull’asfalto a Verona - L’incidente stradale mortale a Malcesine sulla Gardesana Orientale intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì ...

Schianto tra moto e auto: feriti padre e figlia. Il 59enne è in condizioni critiche - Un padre lotta per la vita in rianimazione, la figlia adolescente viene ricoverata in codice giallo.