Uno dei guardaroba della tv più invidiati è proprio nelle mani di Carrie Bradshaw

Da sempre icona di stile e desiderio, il guardaroba di Carrie Bradshaw rimane uno dei più invidiati della televisione. Con la nuova stagione di "And Just Like That", Sarah Jessica Parker torna a svelare i segreti dietro i look iconici che hanno rivoluzionato la moda degli anni 2000. Un viaggio tra passato e presente, tra glamour e nostalgia, che ci invita a scoprire come un semplice vestito possa raccontare una storia di libertà e personalità.

C on la messa in onda di And just like that 3 – su Sky e in streaming su NOW – Sarah Jessica Parker è tornata a parlare di vestiti e della serie per cui verrà ricordata: Sex and the city. Lo fa in modo alternato dal 1998, anno di debutto della serie, poi per i due film e ora per ogni stagione del sequel in cui Carrie Bradshaw viene sostanzialmente tenuta in accanimento terapeutico. È la conseguenza delle sovrapposizione di due identità fashioniste, la sua e quella del personaggio della giornalista che, tra cibo e Vogue, comprava Vogue perché la nutriva di più. Sarah Jessica Parker, 15 outfit indimenticabili dentro e fuori dal set X Leggi anche › Il rimpianto di Sarah Jessica Parker: «Non aver fatto il lifting quando avevo 44 anni» Insomma, tra interviste e podcast e clip sparse qua è là, è venuto improvvisamente fuori che Sarah ha conservato come una formica ogni singolo vestito indossato nelle sei stagioni di Sex and the city (d’ora in poi SATC). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Uno dei guardaroba della tv più invidiati è proprio nelle mani di Carrie Bradshaw

