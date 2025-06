Università in Cina stop all’intelligenza artificiale durante il Gaokao | controlli serrati sugli studenti

Durante il Gaokao, l’esame di ammissione all’università più importante in Cina, le principali aziende tecnologiche hanno deciso di sospendere le funzioni delle proprie chatbot per garantire un controllo più rigoroso sugli studenti. Un passo deciso per tutelare l’integrità dell’esame e prevenire ogni forma di cheating digitale. Questa misura dimostra quanto l’intelligenza artificiale stia diventando un elemento cruciale nel mondo dell’istruzione e dei controlli accademici.

Durante il gaokao, il celebre esame di ammissione all’università che coinvolge ogni anno oltre 13,3 milioni di studenti cinesi, le principali aziende tecnologiche del Paese hanno deciso di sospendere le funzioni chiave delle proprie chatbot. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

università - durante - gaokao - studenti

