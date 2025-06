Università e Intesa Sanpaolo | nasce una borsa di studio di 5 mila euro per sostenere le studentesse

Ricevere questa borsa di studio rappresenta non solo un sostegno concreto per il mio percorso accademico, ma anche un riconoscimento del valore della mia passione per i dati e l’analisi. Grazie a questa iniziativa di Universit224 e Intesa Sanpaolo, le studentesse come me sono sempre più motivate a perseguire con entusiasmo i propri sogni e a contribuire al futuro della scienza dei dati.

E' Giulia Lumia, studentessa del corso di laurea magistrale in Statistica e Data Science dell'Università degli studi di Palermo, la vincitrice della borsa di studio del valore di 5 mila euro promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con l'Ateneo per l'anno accademico 20242025.

