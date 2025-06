Università di Perugia il 17 giugno il secondo turno per l’elezione del Rettore Ci sarà davvero un solo candidato? Anche così il voto resta centrale

Il 17 giugno si apre un nuovo capitolo per l’Università di Perugia: il secondo turno delle elezioni per il Rettore. Con un solo candidato in corsa, il voto resta fondamentale per decidere il futuro dell’Ateneo. La sfida è aperta e l’attesa cresce: chi guiderà l’università nel prossimo sessennio? Il conto alla rovescia è iniziato, perché ogni voto conta davvero!

Conto alla rovescia innescato! Si terrà martedì 17 giugno il secondo turno delle elezioni per il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, chiamato a guidare l’Ateneo per il sessennio 2025-2031. Dopo la consultazione del 4 giugno, il professor Massimiliano Marianelli è risultato nettamente il più votato, raccogliendo un numero di preferenze superiore a quello dello sfidante Daniele Porena. Tuttavia, non ha raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, come previsto dal regolamento per l’elezione al primo turno. Per questo motivo è prevista una seconda tornata elettorale, che si terrà martedì 17 giugno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Università di Perugia, il 17 giugno il secondo turno per l’elezione del Rettore. Ci sarà davvero un solo candidato? Anche così, il voto resta centrale

