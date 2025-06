Università allo specchio competenze e lavoro pianeti ancora lontani | Dobbiamo ridurre il gap

Il divario tra università e mercato del lavoro si presenta come un puzzle complesso, influenzato da origine sociale, genere e background familiare. Un'analisi approfondita, come quella del rapporto AlmaLaurea 2025, ci invita a guardare oltre le semplici cause apparenti e ad affrontare le sfide di un cambiamento necessario. Solo così potremo ridurre il gap, creando opportunità più eque e reali per tutti.

Brescia – Origine sociale, genere, background famigliare: sono tanti i convitati di pietra al tavolo del “ mismatch “, ovvero il disallineamento tra la formazione universitaria e il mercato del lavoro. Leggerlo solo con la lente dell’impresa o dell’università rischia di essere fuorviante, vista la molteplicità di variabili che, invece, sono implicate. Questo emerge dal rapporto AlmaLaurea 2025 sul profilo e condizione occupazionale dei laureati, presentato all’Università degli studi di Brescia nell’ambito del convegno “Laureati e lavoro nel prisma del mismatch“, organizzato con Ministero dell’Università e della Ricerca ed il patrocinio della Crui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Università allo specchio, competenze e lavoro pianeti ancora lontani: “Dobbiamo ridurre il gap”

In questa notizia si parla di: università - lavoro - specchio - competenze

«L'università si regge sul nostro lavoro invisibile». I precari chiedono dignità, diritti e tutele - L'università poggia su un lavoro invisibile e precario che reclama dignità, diritti e tutele. Anche a Verona, circa 150 tra dottorandi, borsisti di ricerca, assegnisti e personale tecnico-amministrativo hanno partecipato allo sciopero nazionale del precariato universitario, unendosi per rivendicare il riconoscimento e la valorizzazione del loro contributo fondamentale alla ricerca e all'insegnamento.

Cybersecurity: aperte le immatricolazioni al corso di perfezionamento dell’Università degli Studi di Milano Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso di perfezionamento “Il professionista della #cybersecurity: aspetti regolamentari e operativi”, in program Partecipa alla discussione

GIRLS IN DATA. Analizzare, capire, cambiare Università degli Studi di Milano Saper analizzare e interpretare i dati, oggi, significa avere una marcia in più, anche nel combattere le disuguaglianze. Lo hanno imparato, divertendosi, oltre 100 studentesse e Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Università allo specchio, competenze e lavoro pianeti ancora lontani: “Dobbiamo ridurre il gap”; Industria 5.0, quali competenze servono per lavorare?; 30 anni di “neuroni specchio”: applicazioni e implicazioni.