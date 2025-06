Uniti per la Pace | a Telese una manifestazione per Gaza e il popolo palestinese

Sabato 14 giugno, alle ore 18.30, in Piazza Minieri a Telese Terme, si terrà una manifestazione pubblica a sostegno del popolo palestinese e per chiedere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. L’iniziativa nasce su impulso di un gruppo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Uniti per la Pace: a Telese una manifestazione per Gaza e il popolo palestinese

