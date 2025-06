Unimore ai vertici regionali per occupazione | lo conferma il XXVII Rapporto AlmaLaurea

Il XXVII Rapporto AlmaLaurea conferma che l’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore) si distingue tra i vertici regionali per occupabilità, sottolineando l’efficacia della sua formazione nel garantire un futuro lavorativo ai propri laureati. Questa eccellenza testimonia il forte legame tra il mondo accademico e il mercato del lavoro, rafforzando la reputazione di Unimore come polo d’eccellenza in Emilia-Romagna. Un esempio di come investire nella formazione possa aprire strade concrete verso il successo professionale.

Il XXVII Rapporto AlmaLaurea, presentato il 10 giugno 2025 presso l'Università di Brescia, conferma l'eccellente posizionamento dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Unimore) in termini di occupabilità dei propri laureati. L'indagine, condotta dal consorzio interuniversitario.

