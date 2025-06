Unicredit stop di Berlino su Commerz Il cancelliere Merz | Scalata ostile

una posizione ferma e decisa contro l'offerta di Unicredit su Commerzbank, sottolineando l'importanza di preservare l'indipendenza della seconda banca tedesca. Questa decisione riflette la volontĂ di mantenere il controllo strategico nel cuore dell'economia europea, evitando scalate ostili che potrebbero alterare l'equilibrio del settore bancario nazionale. Berlino, infatti, prende una posizione netta: la sovranitĂ economica non si mette in vendita.

"Nein". Friedrich Merz gela Unicredit sulla scalata a Commerzbank. Il cancelliere tedesco ha acceso definitivamente il semaforo rosso sull’operazione, in una lettera indirizzata al presidente del comitato aziendale della banca di Francoforte in cui definisce "ostile e inaccettabile" il tentativo italiano. La posizione della Germania è chiara: non vogliamo cedere il controllo della seconda banca sistemica del Paese. Berlino, infatti, "prende molto sul serio" le preoccupazioni dei sindacati e intende difendere l’indipendenza di Commerzbank, ritenuta "strategica" per il finanziamento delle Pmi, apprezzandone sia i risultati del primo trimestre sia il piano industriale di lungo periodo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net