Unicredit | Orcel minaccia ritiro offerta su Banco Bpm senza chiarezza sul ' golden power'

Unicredit minaccia di ritirarsi dall'offerta su Banco Bpm, se il governo non chiarirà la questione del Golden Power. L’amministratore delegato Andrea Orcel ha sottolineato la necessità di trasparenza, ribadendo che, senza certezze, l'istituto si tirerà indietro. La vicenda evidenzia le incertezze normative che ancora influenzano le operazioni strategiche nel settore bancario, lasciando il mercato in attesa di risposte definitive e di un quadro normativo stabile.

"Se non ci sarà chiarezza sul ' golden power ' da parte del governo ci tireremo indietro' nell'offerta pubblica di scambio su Banco Bpm. Lo afferma l'amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel alla Goldman Sachs European Financial Conference 2025. "Se mi chiedono di cessare le attività in Russia rispondo che abbiamo effettivamente interrotto i prestiti dal 2022 - spiega - ma se ho un mutuo di 20 anni non posso accelerare su questo". "Mi debbono spiegare esattamente che cosa vogliono sulla Russia - argomenta - perché non possiamo interrompere i pagamenti perché ci sono imprese in Germania, Italia e Francia che stanno ancora operando là e per loro ci dobbiamo essere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net